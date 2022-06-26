年底嘉義縣長選舉，民進黨確定由現任縣長翁章梁競選連任，而國民黨傳黨主席朱立倫屬意國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選，對此，王育敏今受訪時強調，目前沒有參選規畫，而全力輔選是她現在最重要工作，並點名嘉義縣婦女會理事長吳亮儀是亮眼、優秀人選，但仍要尊重個人意願。

王育敏表示，年底九合一選舉對國民黨非常重要，每個縣市都很需要輔選，黨中央扮演輔選重要角色，全力輔選是她現在最重要工作，沒有要去嘉義縣參選的事情，也已經跟黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭報告過。

王育敏表示，國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞在這方面非常有經驗，應會努力找出最適當的人選，而嘉義縣是艱困選區，長期缺乏年輕人參與，如果有青壯派願意在地深耕是最好安排。

王育敏認為，立委溫玉霞的女兒、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀非常優秀，若有意願在嘉義縣深耕，的確是很亮眼也是優秀人選，但最終還是要尊重吳亮儀的個人意願。