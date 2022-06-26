行政院長蘇貞昌今（26日）針對日前經濟部長王美花「電價有不得不漲的壓力，將在27日拍板方案」的說法受訪，表示「台電負擔沉重」，被外界解讀電價將可能要調漲，日前台灣美國商會發布《2022台灣白皮書》，也提醒供電穩定問題必須馬上處理，而一份最新的民調更顯示，有63.8%的民眾反對調漲電費！

入口網站Yahoo 23日以「你開始開冷氣了嗎？」為題進行投票，該次投票共有三題，分別為：「你開始開冷氣了嗎？」、「你對於台灣的夏日供電是否有信心？」、「你認為台灣電價是否應該提高？」，統計時間從23日至27日，而截至今（26日）下午3點半，已有近8千人參與投票。

在題目一「你開始開冷氣了嗎？」，有高達68%的民眾表示每天開，僅8.5%表示不開；題目二「你對於台灣的夏日供電是否有信心？」，78.8%的民眾持負面觀感（29.4%不太有信心，49.4%完全沒信心）；而在題目三「你認為台灣電價是否應該提高？」，63.8%的民眾表示反對提高，遠高於支持提高的24.8%。