學生暑假即將來臨，蔡英文總統今天下午出席藥師公會全國聯合會公益園遊會開幕典禮，感謝藥師及地方衛生局同仁長期為守護民眾健康所做的付出，並再次提醒國人，台灣已經進入疫情關鍵時刻，請大家一起提升疫苗覆蓋率，落實各項防疫措施，穩健地邁向疫後的正常生活。

蔡英文今天由總統府資政顏志發、國策顧問陳義丕、桃園市長鄭文燦、立法委員蘇巧慧、吳玉琴、吳思瑤、衛福部食品藥物管理署長吳秀梅等人陪同出席該活動。

蔡英文致詞時表示，藥師及各地方衛生局同仁，長期以來努力守護民眾的健康。過去兩年多來，大家更是台灣的防疫英雄，她也要藉這個機會，好好感謝大家，「各位辛苦了」。這兩年多來，藥師支援各項防疫政策的執行，不論是口罩實名制、快篩實名制，或是藥師送藥到府服務，大家的支持都是非常重要的力量。

她提到，過去這幾個月，許多藥師走出藥局，風吹日曬、不分日夜提供送藥服務。今年4月，快篩實名制快上路的時候，藥師公會全聯會就像今天一樣努力宣傳資訊，幫民眾整理常見的問題和懶人包，「真的非常感謝大家的用心和付出」。

她也肯定各地方衛生局的同仁非常辛苦。全球疫情爆發以來，為了防疫，大家的工作量都增加很多。她要感謝所有同仁的努力，配合各項防疫政策，一起守護民眾的健康。

蔡英文表示，暑假馬上就要到了，現在台灣已經進入疫情的關鍵時刻，她請大家互相提醒，一起來提升疫苗覆蓋率，落實各項防疫措施。「我們要繼續團結，穩健地邁向疫後的正常生活」。