民進黨基隆市長參選人蔡適應26日上午赴外木山附近的協安宮，協助廟方烹煮愛心便當，並分送給附近的獨居長者。

蔡適應26日受協安宮主委童再添、基隆市里長聯誼會總會長陳炳楠、協和里長張中信之邀，前往協安宮為獨居長者下廚、供餐。張中信表示，他和協安宮主委就邀請委員來包愛心餐盒，進一步的關心地方獨居長輩，沒想到還能看到委員炒筍絲和客家小炒。

童再添表示，協安宮的愛心餐盒是由善心的信眾們所捐贈，管理委員會代為管理，由志工們每日為長輩出餐，不收取任何費用，對象包含獨居老人、清寒家庭、行動不方便的人士，每天大概可以發出一百多個便當。

蔡適應表示，他和志工媽媽們一起合力來完成備餐，最後發送給這個區域裡的獨居長輩、需要幫助的家庭，他對於協安宮主委和志工們相當敬佩，也希望能有更多朋友一起來參與，用行動來服務社會。

蔡適應說道，兩個月前，外木山漁港受到小笠原群島的火山浮石侵襲時，他和里長、基隆市政府、農委會漁業署、基隆區漁會多次勘查，清理港區內的浮石、也協調受災漁船的補償，幫助了許多無法正常出海的漁民。

蔡適應補充指出，他協助外木山風景區的整修，後續已完成了停車場的改善，和部份步道的優化，接下來他會持續推動擁有外木山漁港特色的地方創生。