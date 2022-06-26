台中市開放校園暑期實體課程活動5大防疫指引。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市教育局長楊振昇今天在防疫記者會中宣布，台中市國高中校園暑期活動自7月1日起開放實體課程、活動；國小及公幼自7月18日開放，暑期課程活動以半天為原則，避免在校脫口罩用餐，請應事先取的家長同意，落實防疫措施。

楊振昇表示，因應疫情逐漸趨緩，台中市國高中生施打新冠肺炎疫苗施打率很高，第一劑為8成5、第二劑近6成，並配合5歲至11歲兒童施打第2劑及0歲至5歲施打疫苗準備工作，台中市國中及高中校園暑期活動自7月1日起開放實體課程、活動；國小及公幼則自7月18日開放。

楊振昇宣布校園相關防疫指引表示，暑期原定各項課程活動，以半天為原則，避免在校脫口罩用餐；暑期課程活動應是先取得家長同意，並落實防疫措施；高國中得報防疫計畫，辦理跨縣市戶外教育及校外教學，參加人員需完整接種3劑疫苗，或提供2日內快篩陰性證明。

楊振昇強調，暑期課程活動辦理期間應遵守台中市校園防疫指引規範，在課程活動期間，如有學生確診且「確診前2日內」曾參加時間，該課程或活動改採線上遠距方式辦理3天或停止辦理；師生在居家照護、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫等其間，不得進入校園。