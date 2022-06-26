孫德榮（中）跟宇德（左）、少安深入虎井嶼當地民宅品嘗阿笑姨烹飪的精緻海鮮。（孫德榮提供）

孫德榮無酬出席澎湖花火節表演。（孫德榮提供）

孫德榮因服務無微不至教練阿伯，克服下水的恐懼。（孫德榮提供）

王牌經紀人孫德榮（孫總）一手捧紅羅志祥、5566等，近年他經營YouTube頻道「孫腫來了」，辛辣搞笑風格受網友喜愛。他這幾天在澎湖拍攝YT頻道影片，為了帶2位學弟（前反骨男孩少安、金氏世界紀錄吹泡泡紀錄保持人宇德）無酬出席澎湖花火節表演，61歲的他甚至搏命玩水上活動。

孫德榮日前獲澎湖民間相關業者邀請，推廣澎湖觀光產業，人氣夯到走到哪都有人對他揮手說「孫腫好」，「我到澎湖到處都在開見面會，連在海上也是，漂浮鯨魚20艘貴婦團獨木舟為我獻唱〈愛的禮物〉，讓我很感動，吃飯時也巧遇台北來的30位年輕民眾，對我又親又抱。」讓他笑稱「現在台灣我最紅」。

他這趟澎湖行還嘗試玩立式划槳（SUP），穿上黑色防寒衣好不容易爬到船上，東福教練故意鬧他，大聲高喊：「孫腫上錯邊了。」他只好努力調換位置，由於姿勢太難看，自嘲是「海豚的華麗轉身」，令船上所有人笑到肚子痛，「我的一世英名都毀在這裡。」

他此行帶了6人團隊拍YT影片，他完全沒收一毛業配，影片還隨業者無償使用，不收任何版權費，「我錢已經夠了，花不完了啊，我現正努力幫人。」笑言不屑賺錢的他，呼籲大家跟著他一起做好事、消業障。

由於澎湖業者自行聯合邀請，至少花費30萬熱情招待，他每天行程滿檔，吃好、住好、玩好，猛誇澎湖海鮮超棒，讓痛風纏身的他說：「我冒著生命危險吃完每頓海鮮大餐。」笑說很懷念家裡Tiffany輪椅。不過，6天5夜影片拍下來，他坦言：「原來當藝人很累，每天都睡不飽，還要努力介紹所有行程。」

孫德榮還推薦澎湖蟹老闆姆居民宿，讓人享受如家一般的溫暖，老闆和老闆娘看他累了還會打冰沙給他喝。嵵裡沙灘貝殼帳篷民宿媲美海外的渡假勝地，海天一色異國美食，一條龍搞定。

孫德榮前陣子與比利時混血YouTuber錫蘭因飆罵「金湯力」，被網友讚大快人心，孫德榮自稱是錫蘭的粉絲，得知他來台灣，開心向偶像錫蘭喊話：「錫蘭你見我，就是見到台灣狂人。」