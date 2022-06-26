過敏兒遇到季節交替或空氣汙染時，總會出現鼻子癢、打噴嚏或眼睛紅、皮膚癢的現象，嚴重影響生活品質。對此，營養師廖欣儀特別在臉書粉專分享5招抗過敏方法，並提醒，若已做到避免過敏原、規律運動、飲食也有所控制，但過敏現象還是反覆發作，務必要趕緊就醫。

廖欣儀指出，大部分人是因為遺傳而有過敏體質，少部分則是因為突然的壓力、睡眠不足或是營養不良而出現過敏反應，如果是後者，一旦出現不適現象，須立即尋求專業醫療，協助改善症狀。若是因為先天體質，則可透過以下5招抗敏計畫，減少過敏的發生。

【1、避免過敏原】

第一步一定要找出過敏原，避免接觸過敏原。過敏原通常藉由以下四種方式進入人體：

●吸入性：由呼吸道進入人體，如塵蹣、動物皮毛、花粉、空氣汙染等。

●食入性：由消化道進入人體，如海鮮、蛋、花生、牛奶、小麥等。

●接觸性：皮膚接觸進入人體，如清潔劑、化妝品中的化學物質。

●注射性：經由皮膚注射入人體，如蚊蟲叮咬或藥物注射。

廖欣儀表示，觀察生活中可能的過敏原，例如吃到某些食物後，皮膚開始東抓西抓，就要避免吃到這類食物；或當床鋪久沒更換、碰到絨毛玩具就狂打噴嚏、咳不停等狀況出現，就可能是塵螨過敏，此時就要經常更換床單、枕套，減少塵螨接觸的機會。

【2、減少刺激因子】

除了過敏原會誘發過敏體質，空氣的濕度或溫度改變、突然吸到汙濁的空氣、二手菸等環境因子，也可能造成過敏發作，這時除濕機、空氣清淨機可適時的派上用場。

【3、健康飲食型態】

除了避開過敏原的食物外，還要維持健康飲食才會有更好的成效，例如多原型食物少加工品，以及其他飲食重點如下：

●多吃蔬果：例如菠菜含有豐富的維生素、鐵、葉酸、胡蘿蔔素，可使免疫功能完善，且富含膳食纖維，幫助腸胃蠕動正常保持消化道健康。或是洋蔥含有機硫化物對健康也有益處，有利於增強免疫力。番茄、胡蘿蔔中的維生素A可強化黏膜細胞的功能，增加消化道與呼吸道的防禦作用，蔬果中含有維生素C、E等抗氧化營養素，可以強化肝臟代謝的功能，提高免疫力。

●DHA與EPA：每周可吃兩至三次的魚類補充優質DHA與EPA，平衡體內發炎反應，素食者或不吃魚者可補充植物性來源ω-3不飽和脂肪酸，例如奇亞籽、核桃、胡桃等都含優質脂肪、礦物質與維生素。

●減少油炸食物，因油炸食物易產生自由基，很容易誘發發炎反應引起過敏，過敏兒要特別小心。

●補充好菌：研究指出益生菌可平衡腸道菌相，腸道好菌數量多有助調整過敏體質，因此發酵食品如味噌、優格、優酪乳等，可適當加入日常飲食中。

【4、適當運動】

運動可提高心肺功能，且運動時刺激腎上腺素分泌，會使血管收縮，鼻粘膜消腫而不再鼻塞。無運動習慣者初期別做太激烈的運動，先從簡單的運動做起，待體能增強時再適度調整運動強度。例如慢跑、打球、登山、遠足等都是不錯的選擇，走出外出運動亦可增加太陽照射，幫助維生素D的吸收，對健康有益。建議找尋適合自己的運動並規律持續的進行，對於過敏體質有幫助。

【5、按照醫囑治療】

如果已做到避免過敏原、規律運動、飲食也有控制，但過敏現象還是反覆發作，務必要尋求醫生的協助，依照醫囑服藥治療，切忌病急亂投醫，或只依靠保健品不服藥，錯過黃金治療期就得不償失了。

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