搶攻雲林縣沿海鄉長席次，民進黨徵召呂老乾（中）參選口湖鄉長。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉長選舉生變，民進黨原本提名呂永添參選，近日卻因個人因素退選，民進黨研商後，決定徵召昔日對手口湖鄉農會前總幹事呂老乾，26日在口湖鄉舉行記者會，呂老乾表示自己本來就準備投入年底鄉長選舉，後與民進黨理念契合，因此決定入黨，正式宣布競選口湖鄉長。

口湖鄉長選舉，目前僅民進黨提出人選，現任鄉民代表呂永添去年即表態參選鄉長，積極走訪基層衝人氣，現任縣議員蔡孟真也傳出有意參選，後經協調，最後由呂永添出線，蔡孟真則尋求縣議員連任。

不過呂永添因個人因素，日前決定退選，民進黨雲林選對會經過開會研商，決定徵召口湖鄉農會前總幹事呂老乾，26日在口湖鄉聖安宮舉行記者會，由口湖鄉長林哲凌、民進黨雲林縣黨部主委林金忠等人共同主持，上百名支持者前來助陣，聲勢浩大。

呂老乾表示，他自農會總幹事一職退休後，擔任農會顧問，持續勤跑基層服務民眾，原本就打算投入年底口湖鄉長選舉，後來民進黨與他接洽，雙方理念契合，決定加入民進黨，代表民進黨參選，目前其他對手尚未浮出檯面，但只要努力用心，有信心贏得勝選。

林金忠說，經過多方考量，黨部認有呂老乾是相當適合的人選，他去拜訪呂老乾，溝通後呂老乾欣然同意接受徵召，黨部將全力輔選，延續在口湖鄉的執政。

地方政壇分析，2016年口湖鄉長補選，林哲凌代表民進黨參選，無黨籍的蔡孟真與呂老乾也投入選戰，結果由林哲凌勝出，如今3人成為同黨同志，戰力相加實力堅強，讓其他有意參選者考慮再三，不輕易宣布參選。