針對即將於明﹙27﹚日召開的電價費率審議會議，產業界雖然理解國內電價必須對應世界局勢，但仍認為電價調整須逐步且合理，並且能夠在降低經濟衰退與鼓勵民間節電上，做出貢獻。對此，全國工業總會理事長苗豐強表示，台灣過去低電價是有策略原因的，是為了協助產業在台灣繼續發展、以及防止民生消費通貨膨脹，因此，必須釐清目前的檢討措施是屬於暫時性的，或是實施長期漲價策略。

苗豐強並指出，如果只針對用電大戶調高電價，對傳統產業營運來說，儼如雪上加霜，並不公平，也會與政府鼓勵台商回台投資政策相互矛盾，增加經濟衰退風險。因此建議，政府應該設立平準基金，協助台電、中油解決現金流問題，度過難關。為了降低通膨的影響，電價應分階段調漲，以紓緩對民生及產業發展的衝擊，且本次電價調漲先維持調幅3％為上限的原則，並觀察國際油價走勢、通膨問題及俄烏戰爭發展狀況，俟下半年檢討電價時，再作符合民生與產業發展的整體考量。

他同時表示，我產業界最關心的是電力穩定供應的問題，政府必須嚴肅以對。尤其為提升電力系統韌度，政府不宜讓零排碳的核電，從能源選項中排除，應審慎評估讓現有核電廠延役，並積極發展新能源。

工業總會所屬產業對電價調整的意見包括：

一、因受疫情、俄烏戰爭及國際原物料大漲導致通膨影響，目前躉售物價總指數(WPI)1~5月份平均漲14％，生產者物價總指數(PPI)漲12.3％，如大幅調高電價，恐推升國內物價上漲，對民生及產業發展影響甚鉅。以經濟發展而言，雖然半導體相關產業表現不錯，但更多的傳統產業營運還是很艱困，必須注意這些養活多數勞工的傳統產業是否能承受。

二、如果只針對用電大戶調高電價，恐與政府鼓勵台商回台投資政策互相矛盾，影響未來招商引資。

三、依台電統計資料顯示，工業用電約占56％、商業與住宅用電約占36％，如只針對用電大戶調高電價，並無法達到節電效果，唯有全民一起節電，才能有效對應全球減碳趨勢。

四、產業界雖然理解國內電價須跟上世界的腳步，但10月1日即將檢討下半年電價，亦即這次的調幅適用只有3個月，加上6月1日才剛啟動夏季電價，調幅高達近30％，為降低對物價造成的波動，這次的電價調幅實不宜過大，建議電價應分階段調漲，維持調幅3％為上限，並觀察國際油價走勢、通膨問題及俄烏情勢發展狀況，俟下半年檢討電價時，再作符合民生與產業發展的整體考量。

五、由於國際對俄羅斯的制裁，短期不會結束，液化天然氣(LNG)的供需吃緊，未來仍會漲價，尤其我國非核家園的政策規劃，2025年天然氣的佔比高達50％，長期的供電成本勢必上揚，無法一再以調高電價來因應，因此，為協助台電、中油取得現金流問題，政府應該設立平準基金，以為因應。

六、產業界最關心的是電力穩定供應的問題，不論是從供給端確保電力供電無虞，還是從提升電力系統韌度而言，確保穩定供電，都是政府責無旁貸必須嚴肅面對的問題。在安全無虞前提下，核電不僅生產成本較低，且零排碳的核電有助於增加電力調度彈性，政府應審慎評估讓現有核電廠延役，扮演備載能源的角色。同時，積極尋求與發展新能源，建置儲能裝置與強化電網系統，尋求治本之道。