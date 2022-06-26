模特兒出道的女星李懿，主持風格大方又幽默，近來她頻頻現身於綜藝節目，一向給人開朗印象的她，近日卻被踢爆私下作風「臭又拽」，一旦收工只會變臉並火速離開錄影現場，拍攝外景節目住宿也不和其他藝人交流，引來其他藝人不滿，為此，她也親自做出解釋，工作狀態前後完全是不一樣的人。

啦啦隊女神巫苡萱和李懿近期搭檔主持節目，近日2人一起上《小明星大跟班》，錄製過程中互相爆料，她卻在節目中大掀李懿私下面「有一點臭拽」，直說兩人在節目中聊得熱烈，錄影氣氛一直都在嗨漲狀態，但是只要錄影機停止錄製，對方馬上完全都不理人，就連出外景住宿也都默默在滑自己的手機。

為此，李懿也出面替自己喊冤，坦言主持節目要一直講話，休息和非錄製時間變得不想要再說話，只想著要做自己的事情，好讓自己可以放鬆下來。她強調，自己是一個工作跟生活分很開的人，因此很多人剛認識她時，跟節目裡的活潑形象落差甚大，但她認為有把工作做好即可，「私底下是我自己的事情」。

同樣是主持人的吳姍儒很理解對方感受，認為做節目已經很累了，有些人一旦脫離工作狀態，就無法再一直跟別人嘻嘻哈哈很正常，她說，很欣賞李懿的作法，並說出自己觀察，「活潑的內向人很累，因為她知道這是工作，可是其實對她來說很耗電，她需要立刻的充電安靜」再次進到工作狀態才又重新發電。