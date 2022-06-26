今天新增587例確診個案，5至11歲兒童明起至7月5日止將接種第2劑莫德納或BNT疫苗，屆時將由醫護人員到校替學童施打疫苗，由於部分家長擔憂接種恐引起心肌炎等不良反應，衛生局也統計縣內目前接種第1劑疫苗的不良反應率，其中莫德納為0.05％，BNT則是0.01％，強調接種疫苗發生心肌炎的比例大概是「被雷打到的機率」，發生機會罕見。

花蓮迄今累計5萬7234人染疫，由於縣內5至11歲兒童明天開始就要在學校集中接種第2劑疫苗，不過有些家長見媒體報導指出，外縣市有學童因接種疫苗出現心肌炎等不良反應，擔憂自己的孩子也會發生類似反應，猶豫是否要接種第2劑。

衛生局長朱家祥坦言，疫苗接種是將化學試劑打在身體裡面，總是會出現比較常見的不良反應，如注射部位疼痛、疲倦、疼痛等，且莫德納疫苗劑量是BNT的5倍，產生的不良反應機率頻率也較高，但都是輕微不良反應，會在24至48小時內消失，若有發燒持續、嚴重過敏等反應，請立刻就醫。

朱家祥特別說明縣內5至11歲兒童接種疫苗產生的不良反應率，3974人接種莫德納，僅有2人通報，發生率為0.05％，9016人接種BNT疫苗，僅1人通報，發生率為0.01％，且美國CDC研究兒童接種BNT疫苗發生心肌炎的機率，接種約800萬劑兒童疫苗中，僅收到11份案例報告，發生率約百萬分之1，且33萬3千份接種研究中，接種後1至21天或至42天內，未觀察到經心電圖確認的心肌炎報告，接種疫苗發生心肌炎的比例微乎其微，「大概就是被雷打到的概念」，非常罕見。

除了兒童接種疫苗，朱家祥也鼓勵55歲以上原住民及65歲以上長者接種疫苗，即起至7月31日止，施打疫苗不僅會發放中央補助的500元衛教品，縣府還會再加碼500元衛教品及2劑快篩試劑。

此外，國內出現首例猴痘個案，人心惶惶，朱家祥說，猴痘屬DNA病毒，和新冠RNA病毒不同，不會變來變去，雖然不容易人傳人，但還是呼籲民眾避免接觸受感染的動物與人，且建議醫護、實驗室檢驗人員與確診者密切接觸者接種疫苗。