新竹市立動物園今年暑期為國小學童推出一系列夏令營活動，包括有親手製作河馬便便再生紙等課程。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立動物園今年暑期為國小學童推出一系列夏令營活動，以老虎、河馬、浣熊和羊駝為主角打造4大課程，除可認識動物習性和生態外，還可親手製作羊駝毛飲料提袋、河馬便便再生紙等紀念品。活動為期2周、16梯次，每梯次20位，即起接受網路報名。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，新竹市立動物園不單是個休閒場所，同時也是個生命及生態教育的場域，展演動物給民眾參觀之餘，也將推出各種育教於樂的課程，讓小朋友度過充實的暑假。

為推廣野生動物及生態環境的保育，新竹市立動物園每年皆會推出系列教育課程，透過活動及親手操作，帶領小朋友認識野生動物，讓愛護環境、生態保育、永續循環等觀念紮根在小朋友心中，達到動物園生命教育的目的。

楊礎遠說，今年動物園夏令營活動有4個主題，將於7月26日至8月5日的每周二至五舉辦，分為上、下午時段提供不同的2小時課程。

其中，7月26至29日上午為河馬便便紙DIY，帶領小朋友認識河馬，還可利用河馬便便中富含的纖維製作再生紙；下午則配合虎年認識老虎，並利用紙黏土製作個人專屬的老虎磁鐵。

8月2至5日上午帶領小朋友了解動物園的羊駝兄弟，並且利用兄弟倆剃下的羊駝毛，製作精美的飲料提袋；下午則認識北美浣熊，利用紙黏土製作可愛的浣熊MEMO夾帶回家。

動物園補充，新竹市立動物園誠摯邀請小朋友一同參與課程，從實際操作認識豐富有趣的自然環境與生態保育的重要性，歡迎有興趣的民眾上網報名，活動詳情可至「新竹市立動物園Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁查詢。