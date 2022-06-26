中部地區連日午後豪大雨過後，造成山區的小黑蚊肆虐！農業局指出，主要分布有人類活動且適合藻類生長的環境，如山邊社區、學校、風景區等；提醒市民及前往大坑等淺山區的民眾，應做好個人的防護措施，適度使用環保署登記的環境衛生用藥與衛生福利部許可的防蚊液，減少被小黑蚊叮咬。

農業局指出，台灣鋏蠓俗稱「小黑蚊」，是台灣本土滋擾性的昆蟲，雌蟲嗜吸人血，具低飛習性，幼蟲主以藍綠藻等為食物，非農業害蟲，近數十年來因環境高度開發、氣候暖化及生態失衡，小黑蚊孳生。市議員謝明源說，小黑蚊目前被視為毫無天敵，對民眾造成不堪其擾。

農業局表示，市府為加強小黑蚊防治於2014年訂定「台中市政府小黑蚊防治推廣工作跨局處分工事項」，由各機關依權責於所轄管理區域推行小黑蚊防治；並於2015年訂定「台中市小黑蚊(台灣鋏蠓)防治計畫」防治策略，期盼透過多元管道，結合民眾防護、環境管理及環境用藥減少來小黑蚊的危害。

農業局長蔡精強說，被小黑蚊叮咬會造成紅腫、奇癢等局部發炎症狀，此時患部可用冷水沖洗或冰敷消腫，舒緩痛癢的感覺，應注意避免搔抓患部，以免引起細菌性感染。

農業局強調，主要防治策略，包括降低小黑蚊族群，盡量不讓雌蟲吸到人血獲得懷卵所需養分；宣導民眾到淺山郊區著長袖、褲、使用防蚊產品、避免午後長時間待在遮蔭處，居家安裝細網目紗窗等；另也推動清除人群活動周遭環境青苔，破壞幼蟲棲息地，以及在危害高密度區使用環境衛生用藥。