在感情當中最怕遇到利用花言巧語來哄騙另一半的渣男、渣女。日本網站「占TV」近日就分享，在12星座的女性當中最容易受騙上當的排行榜，其中巨蟹女因為不懂拒絕，很可能在猛烈的攻勢下把持不住，而雙魚女則是同情心氾濫，容易被擁有悲慘遭遇的人欺騙。
第12名：天蠍座
天蠍女對於輕浮的戀情十分反感，討厭會說謊、不老實的人，因此自然會對這類型的對象敬而遠之。
第11名：處女座
處女女擁有「模範生」性格，追求安穩踏實的生活，所以不會輕易受花言巧語哄騙。
第10名：摩羯座
摩羯女個性謹慎小心，對於戀愛也屬於比較慢熟的類型，無法容忍劈腿、外遇等事情發生，因此不容易被渣男傷害。
第9名：金牛座
金牛女認為戀愛是互相的，所以遇到輕浮、愛玩的對象時，就會主動遠離對方。
第8名：雙子座
雙子女外表上會被認為是輕易就能上鉤的人選，但其實她們觀察力驚人，很容易就能察覺出對方輕浮的本性。
第7名：水瓶座
水瓶女對於戀愛沒那麼強求，屬於寧缺勿濫的類型，所以也比較不容易上當。
第6名：牡羊座
牡羊女雖然會一時衝動，被花言巧語給迷惑，但她們厭倦的速度也很快，面對同樣的招式不會再受騙上當。
第5名：巨蟹座
巨蟹女不太懂得拒絕別人，因此在對方持續、猛烈的攻勢之下，很有可能會把持不住。
第4名：天秤座
天秤女喜歡的對象通常人氣都很高，但這種人往往都很熟悉如何討女生歡心，讓天秤女深陷其中、無法自拔。
第3名：射手座
射手女的警覺性不高，又很喜歡追求刺激，很容易成為「玩咖」的目標，再加上她們不喜歡被束縛，對於另一半劈腿也表現得十分寬容，結果就變成別人玩玩的對象。
第2名：獅子座
獅子女很憧憬電視劇、小說裡的浪漫戀情，非常喜歡花言巧語，尤其是讚美她們的話語，很容易就能攻破她們的心房。
第1名：雙魚座
雙魚女個性善良，很容易被花言巧語欺騙，尤其當對方賣弄自己悲慘、不幸的遭遇，更能引發她們的同情心，進而落入有心人士的圈套當中。
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