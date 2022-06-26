首爾警方24日破獲一間正在舉辦群交性愛派對的非法俱樂部，現場有26名賓客，有裸體男子在看到警察後嚇得趕緊穿衣。

南韓警方24日深夜在首爾江南區破獲一間舉辦群交性愛派對的俱樂部，警方破門而入後發現現場一共有26名賓客在狂歡，有赤裸的男客人在看到警察後驚嚇得趕緊穿上衣服，警方也搜出大批性愛玩具。

綜合韓聯社、《朝鮮日報》、《國民日報》等韓媒報導，首爾警方25日宣布，24日深夜11時左右在江南區新沙洞地區破獲一間正在舉行群交性愛派對的非法俱樂部。

畫面顯示，大批警方用鐵棍敲開俱樂部大門後長驅直入，俱樂部內部燈光昏暗、音樂非常大聲，雖然警方公布的影片有打上馬賽克，但是仍依稀可見部分男女赤裸或半裸身體，一名只穿著內褲的男子在看到警察後，更驚嚇到趕快穿起上衣，首爾警方一共在現場發現26名賓客，包括14名男子及12名女性。

警方也在現場發現大量性愛玩具，包括一具全裸的充氣娃娃、好幾件高校水手制服、多支自慰棒等。

Learning that professionally arranging orgy is illegal in Korea. Yonhap: South Korean police arrests 3 people for organizing orgy for profit. Police found 26 participants during the raid on Friday. The organizers face up to 3 years in prison or 15 million won in fines. pic.twitter.com/08vINJWrUF — Jake Kwon (@JakeKwon88) June 26, 2022

警方指出，這間俱樂部以普通餐廳的名目登記營業，卻在有上萬名粉絲的推特帳號上發布廣告，吸引顧客參加集體性行為，顧客只要支付10至30萬韓元（約新台幣2300至7000元）就能參加或觀看群交派對，只有通過面試及身份認證的人員才能在指定日期入場。據悉，這間俱樂部每次的活動主題都不同。

最終首爾警方以舉辦群交派對營利為由逮捕1名俱樂部業者及2名員工，南韓法律禁止第三方以營利為目的舉辦婚姻以外性交等拉皮條活動，違者最高將面臨3年有期徒刑或1500萬韓元（約新台幣34.5萬元）以下罰金。

Due to voluntary nature of the event, the participants were found to be in no violation of the law, the police said. 심야 강남 클럽서 집단 성행위…업주 등 3명 검거 https://t.co/bjGC57ob3L — Jake Kwon (@JakeKwon88) June 26, 2022

另外警方表示，由於現場賓客都屬於自願行為，並未違法，因此並未逮捕賓客。