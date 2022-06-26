總統府發言人張惇涵今（26）日表示，賴清德副總統因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節／薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，今天下午一點半於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，時間約1小時，預計傍晚就可以下床行走。並將依照醫療團隊建議，先留院觀察。

張惇涵表示，賴副總統感謝北榮團隊診療及各界關心。今日上午賴副總統向蔡總統報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴副總統身體狀況，並給予最好的照顧，也希望賴副總統休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。