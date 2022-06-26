進口快篩劑爆出「快篩蟑螂」疑雲，國民黨團連日來開記者會砲轟，食藥署長吳秀梅今天強調，目前司法單位已在調查，食藥署也會配合，希望盡快有結果。對國民黨要求她下台，吳秀梅則是低調表示「我們依規定辦理。」

國民黨團爆料，有廠商申請快篩EUA，被食藥署要求補件之後，就有公關公司連繫表示可協助快速取得EUA，質疑食藥署圖利「快篩蟑螂」。

吳秀梅今天出席中華民國藥師公會全國聯合會今天在台北市花博公園舉辦的園遊會接受媒體聯訪，對快篩劑數量夠不夠的問題，她說，台灣不太需要這麼多劑量，很多藥局、超商等通路很多都還有存貨，台灣快篩劑是足夠了。

國民黨質疑快篩劑有共犯結構，她說，因為國民黨有提及這件事，也讓食藥署注意到這樣的情事，目前我們政風處已經介入，司法也在調查，如果有違法行為都會重罰、重懲。

她強調，對於此事她事前並不知道，司法單位正在調查，要調查後才知道怎麼回事，我們會儘速，也會把最後結果向民眾說明，如果真有此事，那是不應該，所以我們會儘快來處理。

對國民黨團表示有8家廠商有問題，吳秀梅強調，所謂的8家，有的是說資本額少，有的是說過去做哪些行業，但這些不是食藥署審查重點，重點是快篩劑的效能、品質是否符合我們要求，大家要把重點弄清楚，我們在乎的是民眾使用的是有用的快篩。

至於小吃店承包進口快篩劑的業務，她說，那些本來就不是我們審查的重點。如果廠商有提交不實資料，檢調已經介入調查，食藥署都是依相關規定在做，如果廠商送的資料不對，檢調調查比我們更了解。

媒體追問大鑫公司進口富樂快篩上面標示有「Made in China」字樣，食藥署是否有在把關？吳秀梅表示，食藥署有把關，也有上美國FDA去看相關資料，至於「Made in China」字樣是大鑫事後用標籤貼上去的。

媒體質疑外包裝有簡體字，她反問「有簡體字就是中國製的嗎？」 至於她是否該下台負責？她強調「我們依規定辦理」。