新竹市「六燃」廠區是全台少數二戰工業遺跡。（陳育賢攝）

新竹市副市長沈慧虹（中）今天至陽明交通大學交大校區浩然圖書館，參觀六燃文件展。（陳育賢攝）

有79年歷史的新竹市「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，是全台少數二戰工業遺跡，廠區的60公尺高大煙囪早已是新竹市東區地標，市府推動的「再造歷史現場計畫」第1期工程已完成廠房結構補強，2期修復工程已獲中央補助1億5282萬元，預計2025年底完工。

副市長沈慧虹今天至六燃廠房基地，了解大漏斗、屋中屋、六支巨型結構柱、蒸氣渦輪室以及保溫基地等處的修復情形，也到位於陽明交通大學交大校區浩然圖書館的六燃文件展區參觀。

沈慧虹指出，海軍第六燃料廠的現場已截然不同，從修復前垃圾滿地的陰暗空間，至第1期修復完工後，已經展現廠房原貌，如今第2期工程將發包施工，將能盡快還原歷史，完整文史資料。

她特別感謝賴雯淑及交大團隊，持續推動保溫睦鄰活動，並和學生合作進行社區教育，讓大家在修復過程知道歷史、了解歷史，進而珍惜歷史。

文化局指出，2022年六燃文件展由陽明交大老師賴雯淑帶領的保溫睦鄰團隊所策畫，2018年起，已辦理海燃保溫睦鄰活動達4年，期間辦理活動如田野走讀漫遊、六燃地方學講座、博物館焦點團體、走唱六燃等，近期甚至邀請到兩度獲得金曲獎的黃子軒與山平快為六燃創作新曲《最好的時光，大煙囪》，曙光女中團隊也表演《囪囪》。

文化局長張馨之表示，1943年興建的大煙囪廠房，是二戰時期軍事工業遺跡，戰後則見證了眷村克難生活變遷的集體記憶。

在施做廠房結構補強工程時，意外在隱蔽處發現許多遺跡，如6根巨型結構柱、煙道區、集塵室2樓6米高鋼板、及多個規模不等的煤斗（給料斗），因此推測廠區內結構於戰後大多因為居住需求而被封填，或卸除部分構件，但漏斗形狀特殊，仍可被辨識，使得後期疊加的房舍與廠房特徵構造，形成廠區獨有的建築特色。

大煙囪廠區在戰後眷村時期，住戶將原廠房空間以簡陋廢建材自行搭建建築、夾層來擴增使用空間，以供各家各戶分居，形成「屋中有屋，房中有樓」的特殊居住形式，六燃建築群中各種不同元素的空間語彙，都成為此眷舍群獨特的場所特徵。

此外，珍稀動物霜毛蝠，每年4月至9月至大煙囪內棲息，將大煙囪作為生殖育幼棲所，為加強生態保育，市府與蝙蝠協會特別於廠房周邊掛設蝙蝠屋，近年發現霜毛蝠成功寄居蝙蝠屋內，顯示保育工作有成，讓霜毛蝠能與新竹六燃共生共存。更多詳情可至六燃保溫睦鄰粉絲專頁─大煙囪下的家瀏覽。