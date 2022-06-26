頂著2019年狀元身分踏入職業，味全龍劉基鴻今年擺脫束縛，近4打席敲出3轟，本季全壘打數迅速累積到4轟，追平去年整季開轟產量，劉基鴻認為，在幾名學長幫助下，自己更懂得勇敢承受失敗。

劉基鴻24日在9局上從樂天桃猿終結者豪勁手中敲出追平轟，也中斷豪勁初登板未挨轟紀錄，他當時表示，過去自己容易在前面沒表現後就低落下去，但這一轟不僅打開「開關」，也把自信心打回來。

昨天龍隊以2比10不敵桃猿，這2分都是由劉基鴻全壘打所拿下，「自己只是把節奏做好，鎖定好位置。」不到24小時敲出3轟，僅用不到40場出賽就超越去年的表現，劉基鴻也點出轉變的關鍵。

「我覺得是隊友們的鼓勵。」近期龍隊賽後球員們也會圍圈圈進行檢討，劉基鴻說：「大家會彼此加油打氣，氣氛、凝聚力很好，不管打好打壞，都有隊友在背後支持你、鼓勵你，就不會想太多。」

學長們像是林智勝、吳東融、劉時豪等人都會給他很多建議，其中影響他最深的是這句話：「站在球場上每天都會承受失敗，但這失敗你就要去接受它。」劉基鴻解釋，因為棒球本來就是高失敗率的運動，所以你要接受它、改變它。

劉基鴻本季在得點圈攻擊表現進步不小，從去年的得點圈打擊率2成59提升到3成53，他表示，自己只是希望把球打確實，讓每次打席都是有品質的，結果如何就順其自然。

總教練葉君璋則認為，林智勝的加入讓他壓力減少許多，「去年他會很在乎自己是狀元，現在有智勝在，對他有不小的幫助，讓他知道任何Play都只是場上其中一個，不再因他是狀元而重點放在他身上。」他笑著說：「你看現在重點如果在他身上帶表示好的表現，而不是像過去因為失誤、沒表現而去問他。」