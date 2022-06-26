蘭嶼高中將校園打造成1座植物園，由今年畢業生分享民族教育成果。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼高中將校園打造成1座植物園。（連紋乾提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼高中將校園打造成1座植物園。（連紋乾提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼高中將校園打造成1座植物園。（連紋乾提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼高中將校園打造成1座植物園，由今年畢業生分享民族教育成果。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼高中推動民族實驗教育已有4年，校方特別在畢業典禮後，將民族教育成果展示在班級攤位，由畢業生向師長分享學習成果，感謝耆老與師長指導，場面溫馨。目前校園育有67種植物，其中列為台灣維管束植物紅皮書的瀕危植物就有29種，民族植物32種。

蘭嶼高中與行政院農委會林業試驗所攜手合作，將校園打成成為1座植物園，其中包括「重建孩子的傳統生活場域」。台東縣長饒慶鈴說，讓生活日漸脫離自然的孩子，重新找回與環境的連結，並且學習傳統自然生活智慧，讓民族教育更符合現代環境變遷的需求。

蘭嶼高中校長連紋乾表示，在地耆老王瑞芳是計畫的靈魂人物之一，他不僅一肩挑起一線的植物照顧工作，同時也經常給予學生傳統知識及植栽技術的指導，在傳統森林知識與技能幾乎斷層的現在，別具意義。同時感謝老師陳淑貞及林業試驗所植物組長董景生團隊，「感謝大家為我們的孩子非常用心付出。」

台東縣府教育處長林政宏指出，蘭嶼高中將整個學校打造成1座植物園，可以幫助師長在課程上做更好的結合。目前校園總共育有67種植物，其中列為台灣維管束植物紅皮書的瀕危植物就有29種，民族植物32種，短短幾年的時間，可謂成果豐碩。

為了讓畢業生能夠有一個難忘而深刻的回憶，蘭嶼高中今年度畢業典禮除了有伴著滿滿回憶的校園巡禮、畢業生走紅毯、導師的祝福語，以及畢業生家長及學弟妹在線上的祝福外。典禮後，畢業生在攤位前向師長分享民族教育學習成果，解說文化學習的收穫，也感謝耆老及老師們的教導，場面相當溫馨。

連紋乾說，學校未來也將進行整合課程與服務學習，擴大影響範圍，將保育觀念與行動推廣到部落。感謝蘭中全體師長的辛勞付出，雖然辛苦但很值得，在疫情仍舊嚴峻的當下，也祝福畢業生鵬程萬里、築夢踏實。