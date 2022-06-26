有網友近日在臉書社團「爆廢公社」貼出一張正妹摔角手照，擁天使臉孔的她，在擂台的格鬥照看起來就像在對鏡頭放電，而這位美女就是日本知名格鬥選手赤井沙希，她不只有一張神似名模林志玲的美貌，在日本還有「格鬥妖精」的美名，赤井沙希的超狂背景也跟著被起底。

35歲的赤井沙希擁一張天使臉孔和174公分的高挑身材，她曾當過模特兒、演員，後來在2013年宣布加入日本摔角聯盟DDT，正式進軍女子摔角界，儘管赤井沙希在擂台上激烈和對手互打，但她充滿憐憫柔弱的眼神，就像在對鏡頭放電，赤井沙希摔角照相當不科學，舉手投足性感又狂噴女人味。

赤井沙希以驚人美貌和不俗的格鬥實力，讓她在日本擁有「格鬥妖精」的美名，台灣網友更因為赤井沙希酷似名模林志玲，還因此稱她為「摔角界林志玲」，不過，赤井沙希的「格鬥魂」是家族遺傳，相傳她是日本戰國名將赤井直正的後代，爸爸則是著名的演員、前職業拳擊手赤井英和。

赤井沙希的每張擂台照彷彿在拍寫真，性感又嫵媚迷人，網友看了都忍不住驚呼：「好想被揍哦」、「確定這在摔角？」、「格鬥照也太美了，好性感」，不科學美照電暈一票網友。