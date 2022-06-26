花蓮一名32歲無駕照的林姓男子今駕駛轎車行經台11線花蓮豐濱路段，要超越前方同向行駛的遊覽車，卻在橫跨對向車道時撞上無照騎乘機車的67歲江姓女子，造成女騎士傷重不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名32歲無駕照的林姓男子今駕駛轎車行經台11線花蓮豐濱路段時，要超越前方同向行駛的遊覽車，怎料橫跨對向車道時撞上無照騎乘機車的67歲江姓女子，並擦撞一旁護欄，且因撞擊力道大，再回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞，雖然乘客、司機均無受傷，駕駛也無生命危險，但江女仍因傷重不治。

警方指出，今下午1時21分許，無照的林姓男子一輛自小客車沿台11線南往北行駛，並在53公里處從左側超車同向行駛的遊覽車，不過超車時，不慎與對向騎乘普重機車的江姓女子發生擦撞並撞上護欄，最後再回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。

由於撞擊力道大，林男的轎車車頭幾乎全毀變形，且現場血跡斑斑，經救難人員出動油壓剪破壞才將人救出，所幸僅左大腿開放性骨折、身上多處擦挫傷，無生命危險，江姓女子則是重傷，2人經送醫救治後，江傷重不治。至於遊覽車上的44名乘客與司機均無人受傷。

經查，林男及江女均無適當駕照，酒測值待驗，陳姓遊覽車駕駛則有適當駕照且無酒駕情事，警方已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送行車事故鑑定委員會分析，釐清肇責。

警方呼籲，民眾行駛台11線路段務必要注意前方路況，超車時不得跨越雙黃線，另對向有來車交會及前行車有二輛以上時亦不得超車，請駕駛人遵守交通規則，尊重其他用路人的路權，以確保行車安全。