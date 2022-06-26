有名曹姓婦人於去年2月間，將BMW車輛違停在路邊，員警依法執行汽車違停拖吊勤務時，曹婦卻突然情緒失控辱罵員警「王八蛋、你告我啊」，遭員警以大外割制伏在地，曹婦拚命掙扎使出「剪刀腳」夾警；曹婦與員警最後以5萬元和解，撤告妨害名譽及傷害罪，新北地院仍依妨害公務員執行職務罪，判拘役20日，得易科罰金。

依據判決書記載，去年2月28日，一名曹姓婦人將轎車違規停放在新北市板橋區中正路上，遭員警會指揮拖吊業者執行違規拖吊，曹婦見狀突情緒失控，先以肉身阻擋以拖吊車駛離現場，再用手推擠執行的員警，並當場辱罵員警「王八蛋、你告我啊」等語，雙方爆發衝突，員警要求曹婦趴下就範，但曹婦不從，員警無可奈何便將曹婦撂倒在地，曹婦死命掙扎使出「剪刀腳夾警」，員警的臉頰因此遭劃傷。

事後，檢方依妨害公務罪嫌將曹婦起訴，新北地院認為曹婦妨害員警執行職務，足以貶損公務員執法之尊嚴，考量曹婦與員警達成5萬元和解，員警已撤回告訴，依妨害公務罪判曹婦拘役20日，得易科罰金。