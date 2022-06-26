港交所前行政總裁、滴灌通創始人兼主席李小加近日接受媒體專訪時表示，當今的香港應該扮演三重角色，第一是幫助大陸居民實現全球資產配置；第二是幫助中外投資者離岸管理在岸投資風險；第三是逐步幫助大陸實現商品和貨幣的國際定價。他強調，保持國際化定位是香港市場長期繁榮穩定的基礎。

李小加日前接受《中國基金報》專訪時表示，香港的股票市場已經具有全球競爭力，但是，單有國際性的股票市場還不夠。真正的國際金融中心還需要債券市場、貨幣市場、黃金市場、大宗商品市場，未來還需要數據市場、虛擬資產市場。背靠中國這個巨大的經濟體，香港責無旁貸，未來要把這些市場做起來。雖然在這些方面香港是後來者，但是，現在借助技術的力量，我們也可能創新方法，找到後發優勢。香港在這方面大有可為。

李小加並指，香港有一個身份是無法剝奪的，它是世界上最大的完全按照國際規則運作的中國市場。這裡有兩個關鍵：國際規則、中國市場。他說，香港永遠是一個中國市場，是和中國有關的市場。大家來到香港，就是因為中國是世界上第二大的經濟體，而且這個經濟體只會越來越強，越來越大，可能有很多的挑戰，可能走一定的彎路，也可能有短期的上上下下，但誰也擋不住中國的發展之路。同時，香港又不是中國本土市場，它是按照國際規則運作的，這就將香港和北京、上海等城市區分開來。

如果認識到香港的這個核心特點，我們就一定要珍惜香港市場的國際規則、國際氛圍、國際特色。香港的中國特色是剝奪不了的，它的基因裡面就存在的；它的國際特色是在歷史中習得的，這是難能可貴的。

對此，李小加表示，他非常有信心，大陸監管者不會想把香港變成另外一個中國市場。中國市場已經很多了，沒有必要再多一個，可是完全國際化的就差這一個。保持香港的高度國際化是非常重要的。所以，目前更重要的是保持它的國際規則和國際市場的特點。全球投資者只要對中國有興趣，如果他們選擇不直接進入到中國市場，香港是他們的出發地，也可能成為目的地。保持國際化定位是香港市場長期繁榮穩定的基礎。