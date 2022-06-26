8縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局針對新竹縣發布豪雨特報，桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣發布大雨特報。另針對新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至 18 時 45 分止；嘉義縣、南投縣、雲林縣、高雄市、苗栗縣、台中市大雷雨持續時間至 19 時 30 分止。

中央氣象局下午5點40分更新豪大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園市、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

中央氣象局表示，昨（25日）高壓稍減弱，水氣稍增多，午後對流發展旺盛，西半部地區及其他山區有雷陣雨，並有局部大雨及豪雨。

今（26日）台灣風場吹東南至偏南風，花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後各地須留意對流發展旺盛，尤其在各地山區及近山區的平地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。