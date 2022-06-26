傳統電腦斷層檢查通常需藉由顯影劑協助診斷患者的疾病，而顯影劑主要經過腎臟排泄至人體外，有可能會對腎臟造成負擔。部立桃園醫院醫事放射師黃立欣指出，用光譜電腦斷層掃描儀進行注射顯影劑的電腦斷層檢查，可在不影響影像診斷價值的同時，減少約50％顯影劑用量，進而減少因顯影劑對腎臟造成的傷害，品質更佳也更安全。

黃立欣表示，過去對於腎功能不佳或對顯影劑會有副作用的病患，不得不進行注射顯影劑檢查時，減少顯影劑用量是相當常見的作法，但該作法有時候會因為顯影劑劑量不足，導致部分電腦斷層診斷資訊損失，增加醫師判讀的難度。

不過若利用光譜電腦斷層的「模擬單能量」或「碘對比增強」等光譜模式，增加顯影劑在影像上的亮度，可在顯影劑用量減少的狀況下，獲得與傳統電腦斷層影像具有相當診斷價值的影像，使病灶及疾病診斷更加準確。

黃立欣另點出，有些血管狀況不佳的病患可能會因為以較快的注射速率注射顯影劑，使得血管無法承受壓力，造成顯影劑滲漏至皮下，滲漏的顯影劑刺激會導致局部皮膚發紅、腫、熱、痛或靜脈炎，建議這類病患也可使用光譜電腦斷層進行檢查。

黃立欣說明，顯影劑的功能在於更容易區分身體正常和異常情況，當顯影劑注入身體後，身體組織、血管、器官在影像上看起來會比沒有使用顯影劑時更清楚，有助於醫師診斷疾病。無論腎功能不全抑或腎功能正常的病患，顯影劑用量減少對病患來說有益無害。