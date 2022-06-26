少子化衝擊全台各級學校招生狀況，不過桃園處於建設期，規畫許多新興重劃區，社會性移入人口增加，教育局表示，已向教育部爭取核定公建的5所學校，另還有5校列為評估規畫案，會滿足各區域學生的就學需求。

教育局盤點，配合新興都市計畫開發，現已向教育部爭取核定公建計畫共5所學校，包括青埔國小、青園國小、環北國中、龍興國小及文青中小學；另外還有5個評估規畫案，分別是仁德國小、潮音國小遷校、航空城中小學、經國國中改制高中及草漯地區新設校舍工程。

以草漯國小為例，市議員吳宗憲指出，草漯地區人口不斷移入，人口成長速度超乎預期，當地的草漯國小學生數面臨滿載問題，呼籲市府趕緊著手擴增班級或選址新設校，建置學校耗時，怕會趕不及民眾移入的速度，不能讓學生就學權益受影響。

市長鄭文燦直呼，市內各區加總仍有10幾個新設校提案，但少子化影響，加上桃園目前人口成長已經趨緩，不能一直蓋新學校，市府會視地方發展速度，評估採取擴大校舍或者增設學校。針對草漯國小首先將增建教室滿足3年內的需求，再配合草漯重劃區時程蓋第2所學校。

「桃園有多個重劃區，社會性移入帶動教育需求成長！」教育局坦言，草漯重劃區因受到大園航空城都市計畫徵收、大園智慧科技園區計畫推動、當地六區重劃計畫開發影響，預期未來5年的學生數會上升，將面臨教室需求。

教育局說明，草漯國小110學年度總計有48班、學生數有1377人，今、明年皆可收10班新生，短期將拆除舊視廳教室、重新裝潢等，透過校內空間調整興建3間教室。而草漯國小因市地重劃增加3150.2平方公尺校地，空間足夠增建校舍並將新舊校地整合。

教育局提及，草漯國小目前已使用新校地辦理教育部偏鄉學校計畫「新建中央廚房工程」，總經費約3300萬元，已完成1樓結構工程，7月將進行內部裝修，預計8月30開學即能啟用，可嘉惠3校共約1500至1800名師生，舊廚房空間也會改建成專科教室。