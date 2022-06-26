雲林縣北港鎮義民廟為宣揚義民文化，向文化部申請無形文化資產審核。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮義民廟內有4座墓塚，包括3座義民塚與1座義犬塚，是少數廟塚合一的廟宇，廟方26日表示義民文化源於清朝期間百姓組義民團抵抗賊寇，義民不幸罹難，後人建廟供奉，有如民間版忠烈祠，為宣揚義民文化，已向文化部申請無形文化資產審核。

廟塚合一的北港鎮義民廟，其義民與義犬塚、義犬將軍石雕極具特色，並保有數十件歷史文物，已由雲林縣政府指定為縣級古蹟，廟方26日展開一連串的廟慶活動，並安排文化部人員27日到廟參訪，進行無形文化資產審核。

義民廟常務委員吳國興表示，北港義民廟源於清乾隆年間台灣發生林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬守禦，後來盜賊趁義民團慶功毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬。

吳國興說，義民文化記錄台灣義民保衛家園的英勇事跡，廟方為彰顯義民與義犬精神，每年舉辦「笨港義民文化季」，為進一步宣揚義民文化，已備妥相關文獻、文物資料，由廟方人員負責解說，向文化部申請無形文化資產審核。

吳國興指出，2020年內政部長徐國勇到廟參訪，聽完義民奮勇保衛家園的事跡後，認為國家設有忠烈祠，義民廟有如民間版忠烈祠，因此書寫「台灣民間忠烈祠」相送，廟方於是以「台灣民間忠烈祠」為主題，打造1處忠烈祠許願池，去年啟用後大受信眾歡迎。

吳國興表示，廟方為完整保留義民文化，已將數十件歷史文物交由學術單位進行古物鑑定，希望再通過無形文化資產的審核，更全面性的記錄台灣歷史的演變，永續傳承義民文化。