民進黨台南市黨部26日舉行第七屆第一次黨員代表大會及執評委選舉，投票率達97％，除選出16位執委與9位評委，還選出林昱仲擔任評委召集人。市黨部主委潘新傳表示，黨部已正式形成輔選隊形，為年底選戰力拚市長連任與議會過半，並為2024總統大選奠定最好的根基。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，此次共有18人角逐16席的執委，11人爭取9席的評委。經投票後，執行委員當選名單如下：吳晨瑜、白進德、邱志初、林嬰君、江勝雄、許博信、林士傑、王靜安、余宜錫、潘怡儒、王方乃文、吳忠和、周明德、陳世輝、蔡和太、鄭順，第一候補李美官、第二候補王博埕。

評議委員當選名單如下：曾銘淞、洪榮俊、姜惠銘、楊王綉美、葉群英、方顯忠、蘇來椿、林昱仲、蔡坤霖，第一候補蔡芳茹。

開票結束後，潘新傳恭喜獲選的執委與評委，也勉勵大家一定要團結一心、加強信心，千萬不要因為選舉破壞感情，因為黨員代表大會以及執評委選舉，係透過民主選票一張張選出來的意見領袖，未來將齊心打造為市民服務的新典範。

市長黃偉哲與黨籍立委林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、郭國文、王定宇、賴惠員及台南市議會民進黨團總召劉米山等人，也先後到場祝賀所有黨代表當選人。