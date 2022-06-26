第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，新北市市長侯友宜(右二)、旺旺集團副董事長周錫瑋(左三)、中國時報董事長王丰、台北市廣告公會理事長盧炳勳(左二) 世新大學副校長陳清河(右)，中國時報總編輯王銘義(左)及旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛(前左)共同參與數位藝術獎啟動儀式。(陳怡誠攝)

睽違5年回到台灣手上 時報金犢獎年度最大獎健行科技大學奪下。（摘自健行科技大學作品）

第31屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮今在新北市府盛大舉行，企業代表、評審委員、多校校長、嘉賓及獲獎的師生出席活動，評審團主席張志浩揭曉年度最大獎，由健行科技大學資訊管理系以【永慶房屋-小誠故事】從10萬件作品中脫穎而出，也是自2016年後，睽違5年最大獎再次由台灣參賽者獲得。

年度大獎作品由健行科技大學資訊管理系李後恩、曾鈺辰、馬振銓製作，指導老師為杜智弘。作品採用三個平常生活中誠實的故事片段誠實商店、愛心傘、道歉紙條，用簡單易懂的敘事型式，正向訴求人性，將永慶房屋「先誠實再成交」的理念表達得恰到好處，24位評審團投票，得到19票的壓倒性勝利；最佳學校金犢獎大學組由健行科技大學獲得，高中組則由振聲高中脫穎而出。

李後恩發表得獎感言時表示，很多人拚命一輩子，只會買一次房屋，很害怕受騙，誠實是一件很微小的事情，他們只是把生活周遭關於誠實的小故事拍出來，謝謝永慶房物及評審跟學校鼓勵 。

金犢獎評審主席暨台灣邁肯董事長暨執行長張志浩表示，優秀的創意作品會一直讓人回味無窮，要從消費者的生活裡去找到痛點。以人為本的訴求是非常重要的，作品的核心就是要能讓你感動、反思並在生活裡找到共鳴。

張志浩說，今年作品除了創意無限外，也可看出網路媒體壯大的趨勢，除了同學們熟悉的社群行銷，作品中也開始看到元宇宙、NFT等溝通方式。內容中看到許多新世代的語言及音樂創作，讓今年作品的豐富度提升許多。