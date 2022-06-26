金門縣環保局今天舉辦「綠藝盎然手作工作坊」活動，邀請植創jgarden-講師蔡宜宸在水頭環保旅店-小陳故事古厝，指導學員透過療癒的多肉小綠的栽植，為家居日常增添精彩和樂趣。（ 金門縣環保局提供）

賞心悅目的多肉植栽安放在適當的地方，為生活帶來轉角遇見美和驚喜的樂趣。（ 金門縣環保局提供）

綠、美化環境也是綠色生活重要的一部分。（ 金門縣環保局提供）

上、下午2梯次各20名學員開心參加為生活增加盎然綠意的活動。（ 金門縣環保局提供）

讓生活多一些創意，也多幾分綠意。金門縣環保局今天舉辦「綠藝盎然手作工作坊」活動，邀請植創jgarden-講師蔡宜宸在水頭環保旅店-小陳故事古厝，指導學員透過療癒的多肉小綠的栽植，為家居日常增添精彩和樂趣。

這項與金門在地環保旅店-小陳故事古厝合辦的假日活動，邀請民宿主人-陳秀錦現場講解民宿的經營與理念，以及金門閩式建築風格的民宿環境與民宿業者日常生活中可實行的綠生活外，也介紹碳足跡標籤，在落實環保的過程中，減碳是可以被數據化的，市面上愈來愈多商品、服務，都有碳足跡標籤，多選購標章商品也是愛地球的表現。

上、下午2梯次各20名學員還在植創jgarden-講師蔡宜宸的指導下，學習運用自家不同的容器或盆器，組合賞心悅目的多肉植栽，將它們安放在適當的地方，為生活帶來轉角遇見美和驚喜的樂趣。

環保局指出，在綠色生活的時代裡，大家協力推動綠色居家、綠色辦公，往上提升環境素養，不僅是減少垃圾的產量和做好垃圾分類，綠、美化環境也是綠色生活重要的一個環節。