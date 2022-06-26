釋迦銷陸受阻，農民喊苦，任由果實掉落變成肥料。（蔡旻妤攝）

鳳梨釋迦正值授粉期。（蔡旻妤攝）

台東鳳梨釋迦年產量約2萬8千噸，占全台9成，去年9月被大陸片面暫停進口，產銷嚴重失衡。目前正值鳳梨釋迦授粉期，往年果園都有大批工人協助，如今農民卻嘆，因不知銷路在哪，不敢雇工。台東縣農會理事長楊招信指出，有8000多人仰賴釋迦相關維生，現有半數的人收入減少。

台灣釋迦主要分為大目與鳳梨釋迦2品種，兩者產地均集中在台東，產量分別約為2萬6千公噸與2萬9千公噸，生產面積逾全台95％，其中更以鳳梨釋迦銷大陸占整體外銷9成以上。

釋迦園裡，果農小心翼翼仔細檢查每朵開花的鳳梨釋迦，並用工具將花粉點入柱頭內，獨自忙著為釋迦授粉。農民說，授粉失敗就不會結果，授粉不全則有瑕疵，因此確保授粉完全相當重要，這樣生長出來的釋迦才會又大又美。

往年每逢釋迦授粉期，都可以看見由果農雇用的大量人力穿梭果園，協助授粉工作。楊姓農民嘆，如今沒了銷路，就怕虧本，根本不敢請工人來幫忙；而年底產季即將來臨，也擔心重蹈覆轍，收成沒得銷，不收又只能眼睜睜看著果實潰爛，不知該何去何從。

為搶救鳳梨釋迦，農委會去年祭出外銷、內銷及加工3箭力挽狂瀾，農委會主委陳吉仲今年5月到台東報告成果已達96％。台東縣長饒慶鈴當場呼籲中央開拓通路，期盼中央允許授權組成類NGO與大陸對談；陳吉仲回應「介殼蟲不分藍綠」，強調農委會今年已向日本申請鳳梨釋迦進口，而農民則集結在場外拉白布條抗議，認為3箭措施很無感且無助於生計。

台東縣農會理事長楊招信表示，台東鳳梨釋迦的種植面積高達2700多頃，往年都會大量雇工協助授粉及採收工作，有8000人以相關產業維生，目前一半以上的人收入減少。

楊招信說，農民叫苦連天，去年任由果實掉落變成肥料，如今過了9個月，農民仍表示「對於釋迦的未來看不見希望」，期盼中央允諾由地方政府或是民間與大陸協商，一起幫助農民渡過難關。