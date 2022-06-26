基本的糖果罐、餅乾和罐頭一個都沒少。（張毓翎攝）

店裡可見傳統木質櫥櫃及可口可樂復古鐵牌。（張毓翎攝）

坐落在台南北門鹽場景觀區的「英俊商號」，是當地逾百年歷史的柑仔店。（張毓翎攝）

坐落在台南北門鹽場景觀區的「英俊商號」，是當地逾百年歷史的柑仔店，老闆娘柯香蘭現年已75歲，對待客人熱情依舊，至今不少退休鹽工還會特別回來懷念光顧。炎炎夏日裡，柯香蘭也經常釀煮冬瓜青草茶，讓遊客消暑解渴，從一間店到小小的飲品，都充滿濃濃人情味。

來到北門旅遊，水晶教堂及周邊的北門遊客中心、井仔腳瓦盤鹽田，都是熱門必訪景點，不過當地還有一間歷史悠久的柑仔店「英俊商號」，與北門遊客中心剛好隔著一條街，卻鮮為人知。店裡可見傳統木質櫥櫃及可口可樂復古鐵牌；此外，基本的糖果罐、餅乾和罐頭一個都沒少。

老闆娘柯香蘭說，她阿公以前就是在當地賣雜貨用品的商人，後來父親將柑仔店搬到現址，便經營至今，她身為家中老大，底下還有5個弟弟、1個妹妹，國小畢業後，就沒有繼續升學，回到家裡幫家人做生意、照顧年幼的弟妹，有時還會拎著一袋袋的零食，到附近戲院販賣。

柯香蘭回憶，當時柑仔店不僅是「柑仔店」，因為位處廟宇旁，平時聚集很多人，居民遇到缺工時，都會來店裡找人手幫忙。早期並非家家戶戶都有電話，那時他們店裡有1支電話，所以也成了庄頭的公共電話亭，她還常透過放送頭廣播「某某某你的電話，趕快來接」。

柯香蘭說，柑仔店對面是北門遊客中心，為早期的北門洗滌鹽廠，以前附近一帶很多鹽工，父親還會自己做粉粿、饅頭等，賣許多冷飲小吃，店裡至今還保留那時擺攤賣冬瓜青草茶的老木箱，雖然已經不再使用，但每逢夏天遊客多的時候，她仍會特別熬煮冬瓜青草茶，延續傳統古早味。

北門百年柑仔店台南鹽田