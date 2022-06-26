員警靈機一動，拔出手機SIM卡，請電信公司查詢，最後順利通知黃男父親至派出所，將黃男帶回家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一名33歲黃姓男子突然失憶，找不到回家的路，請速食店報警求助返家，警方到場詢問時，黃男表示忘記自己姓名、忘記住哪，甚至忘記手機怎麼解鎖。幸好員警靈機一動，將手機SIM卡拔出，再根據SIM卡內容向通信業者調聯絡資料，順利聯繫上黃男父親，將黃男帶回家，結束這場驚魂記。

林園分局忠義派出所員警18日08時許接獲大寮區鳳林四路麥當勞報案，麥當勞表示黃男失憶迷路了，需要員警協助。警方到場詢問黃男時，黃男竟忘記自己姓名、忘記住哪，甚至忘記手機怎麼解鎖，因無法查到身分，警方只好先向麥當勞詢問，麥當勞表示黃男為常客，員警初步研判黃男就住在附近。

員警進一步查看黃男身上的物品，除了點點卡外還發現有一把汽車鑰匙，便隨即拿著鑰匙對著停在麥當勞附近的汽車按遙控開鎖鍵，卻都沒有反應，只好跟黃男到附近里長服務處、早餐店詢問，但都無人認識。一籌莫展下只能先將黃男帶回派出所休息。

在派出所時，員警拿著黃男的手機想盡辦法解鎖要找家屬聯繫方式，手機還是頑強地無法解開，正當要準備放棄時，這時員警靈機一動，拔出手機SIM卡，請電信公司查詢有無其他聯絡方式，最後順利通知黃男父親至派出所，結束一場「我是誰、我在哪」的驚魂遊記。

據了解，黃男無業都跟家人同住，住處距離麥當勞僅1公里，但不知為何黃男卻突然失憶，找不到回家的路。