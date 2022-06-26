台師大為慶祝百年校慶，由校長吳正己率領23位教授、14位行政人員及63位學生，騎單車環島，歷經9天從西部至東部行經17縣市，今天下午帶著滿滿的回憶，在笑淚交織中返抵校門。

騎過900多公里路程，有公路、步道、陡坡等各種地型，百位師生都一起行動，經歷了風吹日曬雨淋，各種氣候都克服，無論皮膚曬得多麼黑，肌肉有多酸痛，每人都非常堅持，知道這是很艱困的旅程，仍齊心完成目標。

最後一天預定里程數95公里，一早從宜蘭礁溪出發，大家歸心似箭加快速度，沿著東部海岸、台二丙線，經過舊草嶺隧道、新北市雙溪、石碇、木柵，最後到永福橋集結整隊，百位師生浩浩蕩蕩回到學校。

全國校友總會名譽理事長王金平在環島地圖上，貼上最後一塊返回台北市的簽名拼圖，再由校長吳正己代表貼上校徽，百名師生也再次排字「NTNU 100」，空拍留下百年校慶難得的畫面。

38位教授及職員平均年齡約50多歲，今年65歲的校長吳正己，是此次鐵騎成員中年紀最大者，和小他40多歲的學生同行，表現和活力絲毫不輸年輕人。他也藉此機會，邀請各地校友在9月28日校慶大會回母校，「我親自騎車到當地邀請校友，應該夠有十足誠意了。」

王金平表示，環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯臺師大在百年校慶嶄新一頁，響應綠色交通永續概念。估計此次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76 公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量。

「這趟騎得的很辛苦，第一天就累得不得了，不知能不能撐下去，每次攻頂都叫苦連天，但咬緊牙關衝過去，心情就無限暢快，因為我們不但響應了節能減碳環保永續，也熱血參與百年校慶歷史性的一刻！」台師大百年校慶環島鐵騎成員、資工系學生張心瑜說。