愛奇藝說唱綜藝《中國說唱巔峰對決》昨（25日）首播，曾任多屆《中國新說唱》系列導師的Mc Hotdog（熱狗）此次回歸節目，從導師變成選手參賽，將與Rapper們過招。熱狗身為說唱裡元老級人物，一進到備場區，面對大家的尊敬與熱情，謙虛地要大家別把他當狗哥：「把我當小狗就好。」

除了熱狗以外，3屆的新說唱冠軍周延GAI、艾熱、楊和蘇也都回歸參賽，被網友大讚這陣容根本是「神仙打架」。比賽中，周延GAI、楊和蘇的「雙冠之戰」最引人注目，兩人台上互嗆掀起高潮，周延更放話兩人都是冠軍：「但要讓大家看看為何我是壓軸。」他以一首〈Not Friendly〉結合方言的說唱，氣場全開讓場面沸騰，而楊和蘇則以鋼琴開場，充滿藝術的表演也被盛讚，強強對決的結果最終由周延GAI拿下勝利。

下期預告中，《中國新說唱》2018冠軍艾熱對熱狗發起1對1挑戰，面對後輩的宣戰熱狗也沒再怕，揚言：「這場輸了直接退休。」充滿氣勢的宣言讓人萬分期待熱狗的舞台。《中國說唱巔峰對決》每周六晚8點在愛奇藝播出。