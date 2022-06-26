NBA選秀會剛落幕，幾家歡樂幾家愁，而這次也有幾位備受矚目的亞洲球星參選，如大陸好手曾凡博、郭昊文、余嘉豪，南韓李賢重及菲律賓長人索托(Kai Sotto)，但他們都不幸落選，不過查拉尼亞(Shams Charania)透露，溜馬選擇與曾凡博簽約，並給予他夏季聯賽的出場資格，他還有機會好好展現自己。

Chinese forward Fanbo Zeng of the G League Ignite is signing with the Indiana Pacers and will play for the team in Las Vegas NBA summer league, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2022

曾凡博在本屆亞洲參選球員裡擁有響亮名號，年僅19歲的他上季效力於G聯盟，替球隊出賽13場，場均上陣21分鐘貢獻5.8分2.8籃板，但在幾天前的選秀會他並未被選上，曾是落選秀的華裔球員林書豪更發文勉勵他。不過溜馬今天重新給曾凡博機會，與他簽下合約，他得以在夏季聯賽登場。

I want Fanbo Zeng in summer league. His shot is so smooth



Fanbo Zeng Scores Career-High 17 Points vs. Warriors https://t.co/h4zhBvXWsV via @YouTube — Jillian Adge (@JillAdge) June 25, 2022

曾凡博身高211公分體重100公斤，出生於哈爾濱的他父母都是籃球員，擁有絕佳基因，11歲他加入CBA北京首鋼青年隊，高中前往美國就讀佛羅里達州溫德米爾預科學校，高二繳出場均15.5分7.2籃板2.6阻攻數據，曾被《ESPN》評為四星高中生，之後因招他入隊的岡薩加大學教練離開，他直接投身G聯盟。