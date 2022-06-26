(18:40更新) 一名高級安全官員說，最初報告的傷亡人數為 17 人，但其中 3 人在醫院搶救無效而死亡，使得死亡人數上升到 20 人。

南非東南方的東倫敦市(East London)的一間頗受歡迎的酒館，發生嚴重命案，有17名年輕酒客死於店中，目前還需調查原因，有一說是店內過於擁擠，發生踩踏。

CNN報導，據警察局長基斯納(Tembinkosi Kinana)稱，死者都很年輕，年紀都在18 至 20 歲之間。他沒有透露死亡原因，只說正在調查中。

東倫敦位在印度洋沿岸，是東開普敦省的第2大城，僅次於伊莉莎白港。離商業首都約翰尼斯堡南邊約1,000 公里處。

省警察局長米奈(Nomtheleli Mene)表示，初步調查發現，酒館內非常擁擠，當天又勁歌熱舞，很可能是發生了踩踏事件。

倖存者說，俱樂部裡擠滿了人，年紀只有14~18歲，大多數是未成年。大家都在跳舞，然而有人噴了胡椒噴霧(原因還不清楚)，混亂就爆發了，嗆鼻的氣體使人群窒息和咳嗽，有些人開始往外面跑，結果跌倒就發生更嚴重的踩踏。

許多東倫敦的年長居民表示，這間酒館經常發生社會事件，那裡供應未成年人酒精飲料，使許多年輕人趨之若鶩，但是酒館又沒有足夠的安全意識。

一位名叫馬拉根尼(Xolile Malangeni)的先生說，他的兩個孩子都死在酒館裡，目前心煩意亂，現在希望政府能出面管理，應該吊銷該酒館的售酒執照。