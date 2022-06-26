Fun fact: the chief designer of 003 aircraft carrier Fujian is 42 years old. The average age of the designer and engineer team is 36 years old. A bunch of young Chinese designed the mightiest warship on earth. Young Chinese people are incredibly brilliant and promising. pic.twitter.com/g3jDqtPWVb — Spirit of Manchuria (@003CarrierFan) June 20, 2022

中國第3艘航母003型福建艦日前風光下水，它雖採用傳統動力，卻使用最先進的電磁彈射系統，此一系統需要的龐大電力從何而來，引起專家們的熱烈議論。分析人士認為，中國在儲電和發電的電網技術上顯然有新突破，解決了大量電力供應的技術問題，既然如此，已研究多年的電磁砲，其上艦時程應該不遠了。

《美國之音》報導說，福建艦使用電磁彈射系統因為預熱時間較短，戰機起飛時間縮短，因此能支持更高頻次的起降。但由於它使用傳統動力，電磁彈射所需要的龐大電力從何而來，引起專家們的興趣。

據陸媒指出，福建艦最核心的技術就是以中國工程院院士馬偉明帶頭研發的一整套綜合電力系統。在這項系統支持下，能供應電磁彈射器以及配套的電磁攔阻裝置需要的大量電力。

臺灣國際戰略學會執行長羅慶生受訪時表示，船艦的推進系統功率比電力系統強大很多，但只有在船艦加速或高速巡航時才會使用全部負載，平常不會用到；電磁彈射則只有在發射瞬間才需要非常強大的電能，平常也不需要。而馬偉明的發明就是把這兩個系統連接在一起，將引擎所發出的多餘動力轉移到船上的電能上，因而獲頒中共軍方最高級「八一勳章」殊榮。

羅慶生指出，中國電磁科技的發展得力於它在高鐵技術上的發展，他們將電磁轉換成動力傳輸的能力很強，電力科技上確實有其獨到之處。

報導說，前中共海軍中校姚誠則表示，福建艦以柴油發電推動8萬噸的航母前進就不錯了，還要儲備很大的電能來保障磁彈射，這種做法令人懷疑。最可能的方法就是船上多裝了2台柴油發電機，專門供電磁彈射使用。不過如此一來，3台供推進用的柴油機，加上2台發電用柴油機，耗油量會很大。

羅慶生說，如果福建艦的電磁彈射系統真能輕鬆拉動大型戰機起飛，將意味著中國電磁砲上艦的時程已經不遠，因為電磁炮也是借由線圈產生強大磁力以高速彈射出去，可達100多公里遠，比起一般炮彈頂多十幾公里遠得多；再加上電磁炮本身有小翅膀，只要給它北斗衛星的座標，它自己可以不斷調整方向，準確度也相當高。他說，美國睜大眼睛看的就是電磁彈射衍生運用的這個部分。

眾所周知，中共進行核動力航母的研究一直在進行。姚誠指出，據他瞭解，中國在十多年前就在研製核動力航母，到2019年時做了一條核動力破冰船試驗，但他估計這項技術至今沒有太大進展。

羅慶生則認為，中國不是做不出來，而是不需要。中國不像美國在全球有無數個海外基地，也沒有能力像美國一樣進行全球巡航，且全球巡航也不是解放軍的戰略目標，加上一艘核動力航母從建造到保養、維修都非常昂貴，整體評估下來，傳統動力航母對現階段解放軍才最有利，甚至中國第4艘航母004也可能是003的升級版，不會直接跳到核動力航母。