桃園市長鄭文燦26日參加桃園市黨部第四屆第一次黨員代表大會，他說，新任市黨部主委張丞儀是年輕一代，不只是不只是議員候選人變年輕，黨部的執評委都變年輕，希望年輕的一代承擔更大責任，會中他也大力稱讚林智堅將是最好的桃園市長參選人，只要林當選相信桃園市政可以無縫接軌，再創造下一個黃金10年。

鄭文燦表示，民進黨即將準備好就定位，林智堅帶著政績、帶著治理經驗參選桃園市長，自己也會用政績來輔選他，桃園在這8年來變得完全不一樣，從民調數字來看林的接受度很高，在競選每一步驟上都要步步為營，每項工作都要做好。

他說，民進黨選對會一方面考量民調，二方面未來分工，所以特別徵召林智堅參選桃園市長，徵召之前所做的民調，三黨分別推出候選人，民進黨推出的林智堅是以6.8％贏過國民黨的張善政，相信市政治理只要無縫接軌，桃園會有下一個黃金10年。他也說，很多工作林智堅不必學習就可以上手，桃園市、新竹市只有規模、複雜度不一樣，但是城市的DNA很像，所以他要上手不難，他也是五星級市長，是民進黨在年輕世代中備受肯定的首長，他把人生最黃金時間、最成熟時刻奉獻給桃園，林是桃園的女婿，能夠以女婿身分為桃園服務希望大家要為他加油。

至於外傳鄭文燦準備接任總統府祕書長，他則說，今天處理的都是地方事務，自己會努力做好每一件工作。