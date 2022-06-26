南美館「亞洲的地獄與幽魂」未展先轟動，各種殭屍造型的展出品引發熱議，也勾起網友的回憶殺，想起飾演《暫時停止呼吸》中的殭屍道長「九叔」林正英；律師林智群今(26日)發文回憶林正英，還提到他生前女友，也就是曾扮丑角「石榴姐」的苑瓊丹，在林正英亡故時的不離不棄，讓網友們看了大讚有情有義。

台南美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」25日正式開展，因館方日前在臉書貼出宣傳圖片後引發熱議，還有宗教團體抗議認為怪力亂神，未展先轟動反而話題更加溫；此展也勾起網友回憶殺，想起飾演《暫時停止呼吸》（《殭屍先生》）中法力高強殭屍道長「九叔」的已故演員林正英，還有六、七年級網民突發奇想，直喊要Cosplay林正英的殭屍道長去看展，熱度強強滾。

苑瓊丹(左)因拍電視劇《殭屍道長》開始與林正英(右)交往。（圖／中時資料照）

律師林智群也趕上這波熱潮，今(26日)在臉書發文寫道，「最近的殭屍展，讓大家想起林正英，當年《暫時停止呼吸》，創造了一個規則，就是看到殭屍要閉氣，殭屍就不會發現你，我懷疑《侏羅紀公園》裡面，不要動，暴龍就看不到你，是抄襲這個梗的。」；網友湊趣笑回：「害我小時候半夜上廁所都在憋氣」。

林智群直呼沒林正英的殭屍電影，就是少一味。（圖／取自林智群臉書）

林智群顯然也是這波回憶殺鐵粉之一，他直呼沒林正英的殭屍電影，就是少一味。此外，他還提起林正英生前女友的事蹟：「不過大家可能不知道，林正英有一個女朋友，叫苑瓊丹，是知名的丑角，周星馳電影裡面的石榴姐跟妓院老闆，就是她演的。其實苑瓊丹本人長得很清秀，一點也不醜，林正英罹患癌症去世，雖然兩個人沒結婚，苑瓊丹仍在喪禮上以未亡人身分淚謝賓客。」網友紛紛留言回應：「林正英知道罹癌之後，就隱瞞實情，然後提出分手」、「有情有義的石榴姐」。

苑瓊丹1995年和林正英因合作電視劇《殭屍道長》交往，是林正英生前最後一任女友。苑瓊丹曾在節目中提到，林正英過世當天她曾做預兆夢，但考量林正英不願被看到病容，所以沒去醫院，果然當天稍晚就接到林正英離世的電話。苑瓊丹2001年與身家破億的玻璃大王黃乃揚在美國註冊結婚，富豪老公在香港、大陸和美國都擁有物業，苑瓊丹可說是嫁入豪門變闊太，但她仍鍾情於幕前工作，近年繼續拍攝網劇與網路電影。