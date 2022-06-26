司法院憲法法庭6月28日將舉行西拉雅族群正名並納入「平地原住民」的言辭辯論庭，然而有原住民族群擔心若該釋憲案若通過，將嚴重影響目前法定16族原住民族群之權益，並加速漢化、消滅現有原住民族群的文化特殊性；新北市平地原住民議員謝雨蓁指出，立法者應針對每個族群的特性以及需求來制定法律保障，而不是將強行將擁有較多資源的平埔族納入現行的原民法範疇，未來恐對現有的原住民族造成排擠效應。

新北市原住民族青年會邀請台北市、新北市、桃園市及基隆市的原住民議員，新北市各族群領導人及原住民團體理事長等，於今召開記者會表示，基於保障原住民族文化、語言及各項權益之發展，若該釋憲案若通過，將嚴重影響目前法定十六族原住民族群之權益，並加速漢化、消滅現有原住民族群的文化特殊性。

新北市原住民族青年會指出，我們從來不否認平埔族群是原住民族的一支，但如今大部分平埔族群已然深度漢化，喪失原本的語言、文化和傳統祭儀，致使多數平埔族人以及其後代，在外觀上和一般漢民族毫無差異也無從辨別。

新北市原住民族青年會強調，若是平埔族群直接變成「平地原住民」，除了直接扼殺並稀釋現有平地原住民族群的特殊性、珍貴性，未來恐會再透過絕對優勢取得參政席政，完全排除現有平地原住民族的政治參與，進而以人數優勢，將各項原住民族法案的修改、訂定方向之主導權掌握在平埔族人手中，進而嚴重影響山地原住民族人之權益。

新北市平地原住民議員宋雨蓁表示，平埔族漢化很久了，所以他們的社經地位、健康照護以及享有的資源等方面，並不如現行的法定原住民有所謂相對弱勢的情形，立法者應針對每個族群的特性以及需求來制定法律保障，而不是把平埔族納入現有的平地、山地原住民族群，這並非法律上應保障的實質平等。