賴清德急性下背疼痛進北榮動刀 總統府曝病況

副總統賴清德今日因急性下背疼痛就醫手術，他稍早透過臉書發文表示，昨晚因腰椎略感不適，至台北榮總檢查，今天下午已完成簡單顯微手術，感謝北榮團隊的專業診療，目前一切順利，也可以下床走動了。他提到，驚擾大家，非常抱歉，特別向關心的朋友報一下平安。

總統府發言人張惇涵早先表示，副總統賴清德因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節／薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，下午1時30分於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，時間約1小時，預計傍晚就可以下床行走。並將依照醫療團隊建議，先留院觀察。

張惇涵指出，賴清德感謝北榮團隊診療及各界關心。今日上午賴清德向總統蔡英文報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴清德身體狀況，並給予最好的照顧，也希望賴清德休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。

台北榮總院長陳威明受訪時表示，賴清德急性下背痛手術非常順利，預計明天應該就可以出院了。