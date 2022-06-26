時報金犢獎26日在新北市政府舉辦頒奬典禮，活動現場，除了配合所有防疫規定，以及梅花座之外，所有與會者都要經過一道水神防疫門，將全身噴灑水神微酸性電解次氯酸水，才能進場。這個裝置，讓現場的來賓感到新鮮有趣。現埸設置了二道裝有旺旺水神雲霧抗菌系統的防疫門，參與者需經過防疫雲霧門後方能進入會場。

據此次雲霧抗菌系統紅鷹淨化科技公司表示，紅鷹於109年COVID 19 病毒肆虐初始，即積極投入防疫研發工作，先後推出第一代霧化噴灑抗菌系統及第二代雲霧抗菌系統，由於使用操作簡易、抗菌效果顯著因而榮獲多項專利。雲霧抗菌系統在密閉空間發揮全方位抗菌功能，藉由冷氣通風口釋出雲霧，瞬間雲飄霧散2分鐘內完成抗菌，使活動在死角隙縫的菌毒無所遁形(SGS檢測證實)，雲霧抗菌系統現在在許多大型的活動現場都可以看到，也運用在大眾運輸工具的抗菌系統、居家辦公出入口的抗菌防疫門等。可抑制病毒在空氣中傳播，避免感染風險 。