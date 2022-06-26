助圓夢 蔡英文邀「抗癌小天使」一家赴官邸與毛小孩互動。（取自蔡英文臉書）

助圓夢 蔡英文邀「抗癌小天使」一家赴官邸與毛小孩互動。（取自蔡英文臉書）

助圓夢 蔡英文邀「抗癌小天使」一家赴官邸與毛小孩互動。（取自蔡英文臉書）

罹癌的「抗癌小天使」潘盈希日前許願，想見見蔡英文總統愛貓「蔡想想」。蔡英文今天邀請潘盈希一家人到總統官邸，除了帶他們認識蔡想想，也一起介紹她養在官邸的其他毛小孩。

蔡英文表示，潘盈希小妹妹不僅勇敢對抗病情，更是一位小畫家，用創作帶給很多人鼓勵。前陣子，潘小妹妹許下三個願望，其中一個是想找蔡想想。今天，她邀請盈希一家人來官邸，除了帶他們認識蔡想想，也一起介紹她家其他的毛小孩：阿才、樂樂、Bella、Bunny和Maru。

蔡英文表示，雖然害羞的阿才一直躲起來，不太給她面子，不過，看到人就很興奮的樂樂，倒是跟盈希姊妹倆玩丟接球玩得蠻開心的。

她說，不只盈希勇敢接受治療，盈希的爸爸媽媽也很努力照顧孩子，並把這份經驗分享給社會，幫助更多人，真的很令人敬佩。她也要謝謝桃園市長鄭文燦以及立委鄭運鵬，先前協助潘盈希盡速解決確診通報等行政問題，讓她獲得妥善的治療照顧。她相信大家都為潘盈希一家人的努力而感動，「希望盈希能繼續加油，盡情享受創作的快樂！」