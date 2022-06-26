養身新型態料理席捲美食圈，以拌麵起家的美食品牌老媽拌麵，近期推出「麻薑野蔬拉麵（全素）」與「香辣金蔥鵝油拉麵」兩款全新口味拌麵，葷素皆宜，讓美味變得更輕鬆又方便。
老媽拌麵重視素食族群的需求，自2020年推出兩款素食拌麵「香椿椒麻麵」、「紅油擔擔麵」後，素食麵產品銷售逐年增長，2022年已佔老媽拌麵官網銷售15％，回購率也維持在20％以上。本次老媽拌麵選用經典的手工日曬關廟麵，推出「麻薑野蔬拉麵」全素拌麵，不同於市面常見的乾燥蔬菜包，品牌獨創真材實料的「蔬菇包」，內含鹿茸菇、杏鮑菇、紅蘿蔔等，搭濃郁嗆辣卻不搶戲的薑香醬及淬鍊芝麻油，訴求鮮而不膩。
「香辣金蔥鵝油拉麵」同樣選用老媽拌麵手工日曬關廟麵，麵體Q彈配特製蒜蓉辣椒，香辣開胃層次豐富。嚴選在地五十年的嘉義鵝場，與沁釀紅蔥頭完美詮釋台式經典的涮嘴美味。
目前老媽拌麵健康古早味系列拌麵已經在官方網站、MOMO、PChome等線上通路開賣。時尚蔬食拉麵「麻薑野蔬拉麵」售價188元(3入／包)；經典古早味「香辣金蔥鵝油拉麵」售價198元 (4入／包)。
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