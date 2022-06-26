前台中縣議長林敏霖（左）2年前接下國民黨台中市黨部主委一職，距離年底選戰剩不到半年，他低調證實這次辭定了，接任人選將由前主委顏文正（右）回鍋擔任選戰操盤手。（本報資料照）

辭定了！國民黨台中市黨部林敏霖，日前請辭，為了市議員提名作業心力交瘁，1個月來未進黨部上班辦公，25日低調證實當面向黨祕書長黃健庭表達辭意，去意已決；前主委顏文正則將回鍋擔任選戰操盤手。

前台中縣議長林敏霖2年前在江啟臣當選黨主席後接任中市黨部主委，身為紅派大老，熟悉地方政治派系，強調會帶國民黨往前衝，力拚市長連任、議會過半。

朱立倫上任主席後，他後2度接受慰留，歷經中二補選，和近半年來市議員提名是否「N＋1」紛擾，中央希望鼓勵新秀參政，地方卻擔心多席次亦生變數盼能保守提名。

夾在地方大老與黨中央之間，順了姑意逆嫂意，兩面不討好、實在難為，讓林萌生辭意，5月底即未再進黨部上班，加上月初確診，居隔期間長考，向黨中央正式提書面辭呈，朱立倫人在美國，由黃健庭代為批示慰留。

日前黃健庭至台中出席活動，林敏霖專程至高鐵站等候，再度當面請辭，他強調台中市議員提名塵埃落定，階段性任務都已經完成，只待中央核定後公告；年底選戰「成功不必在我」，未來黨內老將、新秀等各方人馬，若哪裡有需要他，一定全力輔選。

至於繼任人選，林敏霖向黨中央推薦組發會副主委、前主委顏文正；黨中央低調進行徵詢，也曾點名並詢問現任民代意願，最後亦傾向由顏文正回鍋，無縫接軌。

兼任市黨部副主委的顏文正，2年前交棒林敏霖，如今又將接棒回鍋操盤，面對記者詢問，他強調一切尊重黨中央的人事安排，不管在什麼位置上，都一樣會做好份內的事，盡力輔選。