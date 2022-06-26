桃園市府26日表揚績優淨海志工，另內海社區成立海岸植樹隊獲市長鄭文燦（中）肯定。（呂筱蟬攝）

桃園市政府招募培訓海岸巡護志工，截至目前共有16隊、581人，另中壢、桃園區漁會及中油公司桃園煉油廠組成3支海洋環保艦隊，99艘船隻出海時協助打撈海漂垃圾，海底垃圾則由6支環保潛水隊負責，公私協力成果從大潭發電廠進水口汲入垃圾量從2019年的190公噸降至2021年的59公噸。市長鄭文燦26日表揚績優淨海志工，感謝無私奉獻的淨海英雄。

鄭文燦說，表揚桃園81組績優志工團隊，其中有35名表現優異的淨海志工獲得升等授階表揚外，竹圍長興3號與國賓168號獲選為全國績優環保艦隊；桃園環保潛水隊連續2年評鑑全國特優；另外，中央大學水文及海洋科學研究所長黃志誠也獲選為全國最佳潛海戰將。

桃園煉油廠在2018年成立中油環保艦隊後，今年再度號召13名從事水下設備檢修的潛水人員，共組中油環保潛水隊；大園內海社區也在里長許程睿鼓勵下，組織33名志工成立「海岸植樹隊」，將在許厝港溼地種下1萬6800棵樹，打造海上綠色長城，預估未來20年將可吸收4000公噸的二氧化碳。

鄭文燦也在活動中與海廢再利用技術廠商共同簽署成立「桃園藍海循環再生聯盟」，建置海廢再利用合作平台，環保局解釋，此平台由海管處將廢漁網、塑膠浮球、廢保麗龍、玻璃瓶罐、寶特瓶等，交由技術廠商再製成運動機能衣、環保塑木建材、電腦鍵盤、再生背包、塑膠杯墊等各類商品，連結產業推動循環經濟創造藍色商機，並協助取得海廢產品標章認證，達成「海廢不廢」目標。