嘉義縣政府辦理新住民選務研習活動。（廖素慧攝）

嘉義縣政府辦理新住民選務研習活動，模擬投開票流程。（廖素慧攝）

今年底嘉義縣五合一選舉，有20名新住民將投入選務工作，縣府26日舉辦新住民公民研習活動，縣長翁章梁表示，嘉義縣目前有1萬3429名新住民，約占全縣人口數3％，鼓勵新住民參與公民事務。

縣府社會處表示，報名此次公民研習有意參加開票所工作的新住民，基本上要已歸化取得中華民國國籍、並在台設有戶籍、年滿18歲的新住民，中文說讀流暢，還有大陸地區人民在台灣設籍滿10年、年滿18歲。

嘉義縣選委會副總幹事張啟模指出，今年嘉義縣五合一選舉將開設532個投開票所，選務工作人員約需2100多名，鼓勵符合資格的新住民及大專院校生參與。

翁章梁指出，台灣本就是一個移民社會，不同的時期，有不同的移民潮來到台灣，目前嘉義縣新住民有1萬3429人，接近總人口數3％，新二代人數有3099人，占總學生人數12％，新住民已成為嘉義縣不可或缺的一份子。

翁章梁說，大部分的新住民已取得身分證，擁有公民投票權，希望新住民能積極行使公民權，參與台灣民主政治。

這場「超級公民GO」研習活動，由新住民發展基金管理會委員、來自越南的李孟涵為新住民講解「新住民之認同與社會參與」，讓大家認識新住民與台灣社會的改變。

翁章梁也分享台灣民主的演變過程，另外，選委會安排選務實務演練，模擬投開票所作業流程，讓新住民進而了解投開票所人員的工作內容。