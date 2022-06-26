桃園市長選戰競爭激烈，據《TVBS》日前公布的民調，國民黨提名的前行政院長張善政支持度為34%，民進黨徵召的新竹市長林智堅為29%，民眾黨提名的立委賴香伶8%，另外28%未表示意見。國民黨立委鄭麗文表示，以國民黨的思維來講，現在是打成平手，雖然好像贏一點點；但就選舉來講，應該說打成平手，威脅性就很大，因為林智堅的後座力強。

鄭麗文25日在《深喉嚨ONLINE》節目中表示，桃園市長選戰會是一個很激烈的選戰，張善政34 %、林智堅29 %，兩人差距非常小。林智堅的強項是年輕、在新竹市有政績、風評基本上是正向的，還有非常強大的現任桃園市長鄭文燦龐大的政治資源和優勢，鄭文燦有陸軍，林智堅本身的形象及空戰有很大的發揮空間，民進黨下了這招棋，林智堅的爆發力和成長空間很大。

鄭麗文接著指出，張善政雖然本身條件不錯，但問題還是黨內整合的問題，能夠發揮幾分力道，加上疫情到底能夠讓民進黨扣多少分，因為不是跟衛福部長陳時中競選，就很難用疫情這個原因修理林智堅。

鄭麗文認為，民進黨、國民黨對候選人可能加分有限。以國民黨的思維來講，現在是打成平手，雖然好像贏一點點；但就選舉來講，應該說打成平手，威脅性就很大，因為林智堅的後座力強。

她甚至指出，該民調中民眾未決定的比率很高，表示現在還有很多人在觀望，可能認為兩黨的表現都不好。雖然桃園市藍大於綠，但張善政的基本盤並沒有很明顯的優勢，因此這一役會是激烈的選戰。